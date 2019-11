Ancien joueur du Bayern Munich dont il a porté les couleurs entre 1993 et 1998, Dietmar Hamann n’a pas la langue dans sa poche. Celui qui a porté les couleurs de Liverpool et a perdu la finale de la Coupe du monde 2002 avec l’Allemagne est revenu sur le début de saison de Philippe Coutinho avec le Bayern Munich. Le milieu offensif brésilien qui compte 3 buts et 4 passes décisives avec le Rekordmeister en 16 matches montre de belles choses, mais ne s’est pas encore pleinement adapté à sa nouvelle formation. Un début de saison assez tendre que Dietmar Hamann lui a reproché dans une interview pour T-Online.

« À partir d’aujourd’hui, je n’engagerais pas définitivement Coutinho. Il n’a rien montré à ce jour, qui justifierait un transfert de 100 millions d’euros. Pour le moment, il ne vaut peut-être même pas la moitié. Coutinho est un joueur sensible et tout le monde ne peut pas jouer au Bayern Munich. C’est un club spécial. À Liverpool, ils ont construit une oasis autour de Coutinho, c’est pourquoi il y a bien travaillé. Il a déjà eu des problèmes à Barcelone. » Au Brésilien de répondre sur le terrain à Dietmar Hamann.