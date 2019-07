L’Audi Cup, une prestigieuse compétition amicale régulièrement organisée par le Bayern Munich se tient aujourd’hui et demain. Quatre formations sont conviées, le Real Madrid, Tottenham, Fenerbahçe et donc le Bayern Munich. Les Bavarois débutent contre Fenerbahçe pour les demi-finales.

A domicile, les joueurs de Niko Kovac s’organisent dans un 4-1-4-1 avec Manuel Neuer dans les cages. Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, Niklas Süle et David Alaba forment la défense derrière Thiago Alcantara. Enfin, Robert Lewandowski est soutenu par Serge Gnabry, Renato Sanches, Leon Goretzka et Kingsley Coman.

De son côté, Fenerbahçe propose un 4-4-2 avec Harun Tekin dans les cages. La défense est constituée de Mauricio Isla, Jailson, Sadik Ciftpinar et Hasan Ali Kaldirim. Ozan Tufan et Mehmet Ekici prennent place au cœur du jeu. Les ailes sont occupées par Victor Moses et Garry Rodrigues. Enfin, Vedat Muriqi et Max Kruse sont associés en attaque.

Les compositions :

Bayern Munich : Neuer - Kimmich, Boateng, Süle, Alaba - Alcantara - Gnabry, Goretzka, Sanches, Coman - Lewandowski

Fenerbahçe : Tekin - Isla, Jailson, Ciftpinar, Kaldirim - Moses, Tufan, Ekici, Rodrigues - Muriqi, Kruse

