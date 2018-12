Lors de l’assemblée générale du Bayern Munich, Uli Hoeness le président du club bavarois a confirmé que cette saison pourrait bien être la dernière à Munich pour Arjen Robben et Franck Ribéry. Depuis cette annonce, l’international français ne s’était pas encore exprimé. Dans une interview accordée à Sport 1, l’ancien Marseillais a pour la première fois tenu un discours qui laisse présager un départ en juin prochain.

« J’ai toujours respecté ce maillot à 100%, je n’oublierai jamais ce que le club et les fans ont fait pour moi. C’est difficile, mais c’est la vie et dans le football parfois il faut attendre », a ainsi confié le numéro 7 du champion d’Allemagne. Ce dernier ne compte pas pour autant arrêter sa carrière. « Je veux toujours jouer au football jusqu’à ce que mon corps me dise stop. Je me sens bien et j’ai 36 ans dans trois mois. Je joue bien, je me sens à 100% et je m’amuse sur le terrain. Heureusement, j’ai eu peu de blessures cette saison, c’est bien pour moi », a commenté Ribéry. Nul doute que l’intéressé souhaitera quitter le Bayern avec un nouveau trophée raflé en fin de saison...