Cet après-midi, Sky a révélé que Benjamin Pavard serait décidé à quitter Stuttgart cet hiver, alors qu’il a toujours dit qu’il ne partirait pas avant la fin de la saison. L’international tricolore pourrait donc s’en aller en janvier. Pour se l’offrir, le Bayern Munich, le club qui l’attire le plus, serait prêt à miser plus de 40 M€ et devancer ses concurrents, à savoir le Borussia Dortmund et Naples.

De passage en conférence de presse quelques instants après, Niko Kovac a commenté cette rumeur. « Je pense encore qu’il est un très bon joueur. Mais nous avons trois autres défenseurs centraux. Ça n’aurait pas de sens d’en avoir un quatrième et un cinquième.Je ne pense pas que nous allons le faire en janvier ».