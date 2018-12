Depuis le début de saison, Benjamin Pavard a assuré qu’il resterait fidèle à Stuttgart malgré la mauvaise passe de son équipe, actuellement 16e de Bundesliga. Le défenseur français, âgé de 22 ans, récolte d’ailleurs les louanges des supporters locaux pour ce positionnement clair. Mais voilà, cela pourrait avoir changé ces dernières heures. En effet, Sky, en Allemagne, assure aujourd’hui que Pavard a décidé de quitter le VfB en janvier pour rejoindre le Bayern Munich, qui est toujours très chaud sur le dossier.

Naples est également très intéressé mais le défenseur souhaite rester en Bundesliga. Le Borussia Dortmund est un autre courtisan, mais Pavard ne voudrait que le Bayern. Pour devancer la concurrence et se renforcer au plus vite, le club bavarois serait donc prêt à payer plus que les 35 M€ prévus dans la clause du joueur pour un départ l’été prochain. Selon Sky, le prix pourrait dépasser les 40 M€. Le transfert attendu du champion du monde pourrait donc intervenir plus tôt qu’envisagé initialement.