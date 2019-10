Le Bayern Munich s’est incliné face à Hoffenheim (1-2) dans le cadre de la septième journée de Bundesliga. Si Robert Lewandowski a permis aux siens d’égaliser, Sargis Adamyan y est allé de son doublé. Auteur d’un premier but à la 54e minute, l’Arménien a profité de la perte de balle de Corentin Tolisso au milieu de terrain pour tromper Manuel Neuer.

Un fait de match qui n’a pas vraiment plu à Niko Kovač, l’entraîneur bavarois, à en croire ses propos vis-à-vis du Français après le match. « Évidemment que ça ne doit pas arriver [...] Dans ces cas-là on doit jouer en retrait pour Manuel (Neuer) ou Niklas (Süle), et rien ne serait arrivé [...] quand tu as un équipier derrière toi, tu dois jouer proprement », a rappelé le technicien croate.

