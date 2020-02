Légende du Bayern Munich avec qui il a évolué entre 1992 et 2007, Mehmet Scholl reste un suiveur assidu du club bavarois. L’ancien milieu de terrain anime actuellement une émission sur la radio. Celle-ci se nomme Mehmets Schollplatten. Questionné sur le Bayern Munich et notamment son jeune, mais déjà expérimenté international allemand Joshua Kimmich, il s’est livré au jeu des comparaisons. Mehmet Scholl n’a pas manqué de signaler la similitude entre le joueur et la militante pour le climat Greta Thunberg pour son caractère affirmé malgré un jeune âge.

« Toutes ses déclarations et les interviews c’est un peu trop pour moi. Et puis j’y ai pensé : c’est le Greta Thunberg du football allemand. À 24 ans, il croit qu’il doit mettre définitivement son doigt dans une plaie, ce que je trouve difficile. Il n’a tout simplement pas encore à prendre position pour cela. Bien sûr, il devrait devenir un acteur de premier plan, oui, tout va bien dans ses performances. Mais où il va ? Ce n’est pas encore un Schweinsteiger. »