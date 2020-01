Actuellement au Qatar avec le Bayern Munich pour finaliser sa préparation hivernale avant de retrouver le championnat ce dimanche contre le Hertha Berlin, Thomas Müller a accordé une entrevue à Sport 1. L’attaquant allemand de 30 ans qui compte 5 buts et 13 passes décisives en 25 matches à son actif cette saison a notamment évoqué son avenir. Formé au Bayern Munich où il évolue depuis 2000, il pourrait se diriger vers un départ en fin de saison.

Actuellement sous contrat avec le Rekordmeister, il a avoué qu’il pensait de plus en plus à un départ : « on verra ce qu’il se passera pendant l’été. Je vais discuter avec le club et étudier mes options. On verra ensuite dans quelles directions les choses iront. » S’il peut encore prolonger d’ici la fin de l’année, le natif de Weilheim n’a jamais semblé aussi proche d’un départ.