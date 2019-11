Arrivé cet été au Bayern Munich en prêt, Philippe Coutinho (27 ans) est progressivement en train de s’adapter au jeu du Rekordmeister. En 16 matches, il compte 3 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Dans une interview pour TZ, il a mis en avant le travail réalisé par le nouvel entraîneur Hans-Dieter Flick qui effectue l’intérim : « l’entraîneur attache une importance capitale de réaliser un pressing compact, coordonné et parfois haut, afin que l’adversaire ne puisse même pas développer son jeu. »

« Dès le début, nous avons compris comment il travaillait et ce qu’il attend de nous à la fois sur le terrain d’entraînement et sur le terrain. C’est pourquoi cela fonctionne et nous sommes tous heureux » a poursuivi le Brésilien. À la tête du Bayern Munich jusqu’à la trêve hivernale, Hans-Dieter Flick a bien commencé depuis le limogeage de Niko Kovac avec une victoire en Ligue des Champions contre l’Olympiakos (2-0) et deux succès en championnat face au Borussia Dortmund (4-0) et le Fortuna Düsseldorf (4-0).