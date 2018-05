Roberto Martinez a annoncé ce lundi la liste des 28 joueurs pré-convoqués pour le Mondial 2018 en Russie. Le sélectionneur de la Belgique a notamment décidé de se passer des services de Radja Nainggolan (30 ans) dans l’entrejeu. Un choix fort, au regard des qualités du milieu de l’AS Roma, que l’Espagnol a justifié en conférence de presse.

« Radja est un top joueur. La raison est tactique. Ces deux dernières années, l’équipe a travaillé d’une manière spécifique. D’autres joueurs tiennent ce rôle au milieu », a confié le technicien des Diables Rouges. Coup dur pour le Ninja.

R. Martínez : “@OfficialRadja is a top player. The reason is tactical. In the last two years the team has worked in a specific manner. Other players had those roles.” #REDTOGETHER #WorldCup

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 21 mai 2018