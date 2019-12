Après sept saisons sous les couleurs de Chelsea, Eden Hazard (28 ans) a décidé de quitter Londres pour l’Espagne et le Real Madrid. Un défi de taille pour l’international belge (105 sélections, 35 buts), recruté pour 100 M€. Si ses premiers mois ont été difficiles, l’attaquant montait en puissance avant sa blessure en Ligue des Champions contre le PSG (5e journée, 2-2). Roberto Martínez, le sélectionneur des Diables Rouges, ne doute pas de la capacité de son joueur à réussir sous les couleurs merengues.

« Hazard va triompher au Real Madrid. Je pense que vous le voyez et vous savez le talent qu’il a, il est prêt pour le projet du club, pour le mener à bien. (...) C’est dommage qu’il ne soit pas disponible pour le Clásico, plus que tout, car dans ces matches vous voulez avoir ce genre de joueurs et il attend ça depuis un long moment, raconte le technicien espagnol sur les ondes de la Cadena Ser. Je vois Eden remporter le Ballon d’or. Ce qu’il a fait en France et à Chelsea est de ce niveau. C’est très difficile pour un étranger d’être la référence d’un projet qui fonctionne. C’est un joueur qui fait la dernière passe. C’est le Michael Jordan du football. »