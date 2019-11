L’Olympique Lyonnais et le Benfica Lisbonne se retrouvent dans le cadre de la quatrième journée des phases de poule de la Ligue des Champions ce mardi. Victorieux à l’aller (2-1), les joueurs de Bruno Lage avaient inscrit un second but par l’intermédiaire de Pizzi qui profitait d’une grosse erreur d’Anthony Lopes pour empocher les trois points.

D’après les informations de l’Equipe, et alors qu’il était entré en jeu il y a deux semaines, le Portugais devrait cette fois-ci être titulaire face à l’équipe de Rudi Garcia. Du côté du poste de latéral droit, deux joueurs sont en balance : André Almeida et Tomas Tavares. Grimaldo, lui, est incertain.