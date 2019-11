L’AS Monaco s’est inclinée ce dimanche soir en clôture de la douzième journée de Ligue 1 face à l’AS Saint-Etienne (0-1) dans un stade Geoffroy-Guichard qui sonnait creux. En effet, l’une des tribunes du Chaudron était entièrement fermée à la suite d’une décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Une ambiance qui n’a pas plu au portier de l’ASM, Benjamin Lecomte, qui est revenu sur ce fait après la rencontre.

« La première chose, c’est que le VAR ne changera pas les hommes. Et ensuite, ça commence à être casse-pieds de jouer dans des stades vides. On est des professionnels, on a la chance de jouer devant des beaux publics. Encore une fois, ce n’était pas le cas, et ça gâche l’ambiance pour nous et les supporters. J’espère que ça va changer », a-t-il déclaré.