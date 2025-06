AS Monaco : les premiers mots tant attendus de Paul Pogba

C’est désormais acté, Paul Pogba est un joueur de l’AS Monaco. Comme nous vous le révélions, l’ancien milieu de terrain de la Juventus et de Manchester United a décidé de relancer sa carrière avec le club de la Principauté et s’est engagé ce samedi jusqu’en juin 2027. Un sacré coup de la part des Monégasques, alors que son nom avait été annoncé dans le monde entier depuis la fin de sa suspension pour un test positif à la substance dopante DHEA en mars dernier.

L’international français de 32 ans a d’abord tenu à revenir sur sa sensation de retrouver un club de football après deux ans «tout seul». «Je suis d’abord très heureux de pouvoir reporter un maillot de football. Avec l’AS Monaco, c’est un plaisir et un honneur de faire partie de cette liste de grands joueurs passés par l’AS Monaco. C’est la première étape, sentir les terrains de football. Juste de reprendre. Et après, revenir en forme le mieux possible pour aider l’équipe, le mieux que je peux. Être tout seul pendant deux ans, ce n’est pas pareil qu’être avec un groupe. Je suis déterminé, je suis impatient d’être avec eux», a-t-il raconté sur le site officiel de l’AS Monaco.

Paul Pogba a déjà de grandes ambitions

Avant de revenir en détail sur sa signature et le choix de l’AS Monaco. «J’ai eu une très belle conversation avec les directeurs qui m’ont parlé du projet. Être en France, jouer en Ligue 1, la question de la famille, l’historique du club… il y avait énormément de cases qui se cochaient pour reprendre le football. C’était le choix à faire. Je connais des joueurs de l’effectif, cela m’a aussi aidé à faire mon choix. Il y a des joueurs de grands talents et des plus jeunes, c’est un bon mix».

Enfin, Paul Pogba a tenu à adresser quelques mots à ses nouveaux supporters avant d’entamer son nouveau chapitre avec l’AS Monaco et découvrir la Ligue 1. «Venir jouer dans ce Championnat, c’est un plaisir. Je voulais mettre mes marques en Ligue 1 (…) Il faudra faire vibrer les supporters, qu’ils viennent pour le spectacle. Je donnerai le maximum de moi-même pour rendre les supporters heureux», a-t-il conclu. Les premiers pas de Paul Pogba en Ligue 1 sont déjà plus qu’attendus, 666 jours après son dernier match avec la Juventus.