Ses trois années passées à l’Olympique de Marseille ont profondément marqué Benjamin Mendy (25 ans). Loin de la Canebière, le latéral gauche n’oublie pas les Phocéens. Dans un entretien accordé à Otro, le champion du Monde 2018 a placé Dario Benedetto (29 ans), n° 9 de l’OM, parmi ses 4 joueurs non qualifiés pour la Ligue des Champions préférés.

« Mon numéro 1, Dario Benedetto. Il joue pour Marseille et mon cœur est bleu, pour Marseille. C’est un très bon buteur. On peut voir les qualités qu’il a et il mouille le maillot, c’est tout ce qu’on aime », a-t-il lancé. Pipa appréciera !

.@benmendy23 is here to tell you his top 4 players outside the @ChampionsLeague #UCL #MUFC #LCFC #OM #ACMILAN pic.twitter.com/RWgJhxnjjI

