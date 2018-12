Cedric Bakambu est un joueur bien connu du championnat de France. Lui qui a longtemps évolué sous les couleurs de son club formateur, le FC Sochaux Montbéliard, s’est ensuite distingué à Villarreal, où ses performances l’ont finalement conduit à signer en Chine, du côté du Beijing Guoan. Seulement, après plusieurs mois passés là-bas, l’attaquant congolais pourrait déjà revenir.

En effet, selon AS, le Betis Séville a l’espoir de faire revenir Bakambu en Liga, et le joueur ne serait pas contre disputer une Coupe d’Europe. Seulement, le fait qu’il perçoive 18M€ par an en Chine pourrait être un frein, malgré que ce dernier soit prêt à baisser son salaire. Reste désormais à savoir combien le Betis Séville sera disposé à verser, et si l’attaquant congolais acceptera de faire un gros effort salarial.