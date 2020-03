À cause de la crise de coronavirus qui frappe toute la planète, les compétitions de football ont quasiment toutes été arrêtées. Mais en Biélorussie, le football continue puisque le championnat local n’a pas été stoppé. Après un match de hockey auquel il a pris part, le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko a tenté d’expliquer pourquoi le sport continuait.

« Plutôt mourir debout que de vivre à genoux. Si quelque chose peut m’empêcher de jouer au hockey ? C’est possible, mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Il n’y a pas de virus ici. Vous en voyez un ? Je ne le vois pas non plus. C’est une patinoire de hockey sur glace. C’est ce qu’il y a de mieux pour la santé. Il n’y a pas mieux que le sport dans ces conditions et c’est le meilleur des antivirus », a lâché ce dernier dans des propos relayés par L’Equipe.