DImanche dernier avait lieu le Second City derby, opposant les deux clubs de Birmingham (Aston Villa et Birmingham City), et comme souvent la rencontre s’est déroulée dans un climat tendu. À tel point qu’un fan de City, nommé Paul Mitchell, est entré sur la pelouse pour donner un coup de poing au capitaine d’Aston Villa, Jack Grealish. Ce geste, qui a fait couler beaucoup d’encre outre-Manche, va coûter très cher au fan entré sur le terrain.

The Times indique ainsi que la sanction est déjà connue, puisque Michell s’est déclaré coupable lors de son procès. Il a été condamné à passer quatorze semaines en prison (il pourrait toutefois ne rester que sept semaines derrière les barreaux) et il s’est vu bannir de tous stades de football pour les dix prochaines années. Il doit également payer 100 £ (environ 117 €) symboliques à Grealish pour son mauvais geste. Avec cette sentence, Mitchell s’en tire plutôt bien, lui qui risquait jusqu’à six mois de prison. En plus de la justice, le club de Birmingham a lui aussi réagi, en interdisant à vie l’entrée du St Andrew’s Stadium à Mitchell, et Twitter UK s’en est aussi mêlé, en supprimant le profil de Mitchell sur le réseau social.