Au lendemain de la victoire du Bayer Leverkusen face à Mayence (5-1), la 21e journée de Bundesliga continuait ce samedi avec le multiplex de 15h30. Leader du championnat d’Allemagne, le Borussia Dortmund accueillait Hoffenheim au Signal Iduna Park. Devant leur public, les Borussen menaient 3-0 grâce à des buts de Sancho (32e), Götze (43e) et Guerreiro (67e) mais ont finalement craqué, concédant le match nul (3-3). L’équipe de Lucien Favre perd donc véritablement deux points mais compte huit longueurs d’avance sur le Bayern Munich, qui défie Schalke 04 à 18h30, et le Borussia Mönchengladbach.

Deuxième avant cette journée, l’équipe de Dieter Hecking a chuté d’une place suite à sa défaite cet après-midi à domicile face au Hertha Berlin (0-3). Kalou (30e), Duda (56e) et Selke (76e) ont en effet marqué les buts de la formation berlinoise, qui prend elle la huitième place. Dans le haut du classement, le RB Leipzig et l’Eintracht Francfort se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0), alors que Wolfsbourg a pris un point sur la pelouse de Fribourg (3-3). Enfin, Hanovre (18e au coup d’envoi), vainqueur de Nuremberg (17e avant ce match) sur le score de 2-0, n’est plus lanterne rouge et passe donc devant son adversaire du jour.

Les résultats de l’après-midi :

Borussia Dortmund 3-3 Hoffenheim : Sancho (32e), Götze (43e), Guerreiro (67e) ; Belfodil (75e, 87e), Kaderabek (83e)

Fribourg 3-3 Wolfsbourg : Grifo (37e), Frantz (71e), Waldschmidt (88e) ; Roussillon (11e), Weghorst (63e, pen), Steffen (75e)

Hanovre 2-0 Nuremberg : Muller (45e+5, 77e)

Borussia Mönchengladbach 0-3 Hertha Berlin : Kalou (30e), Duda (56e), Selke (76e)

RB Leipzig 0-0 Eintracht Francfort