En ouverture de la 6e journée de Bundesliga, l’Union Berlin (14e, 4 points) recevait l’Eintracht Francfort (9e, 7 pts) ce vendredi soir au Stadion An der Alten Försterei. Les deux formations, sur une mauvaise série (2 défaites pour les locaux, 1 nul et 1 revers pour les visiteurs), voulaient donc se reprendre. Et ce sont les Aigles d’Adi Hütter qui ont remporté les trois points (2-1).

Au retour des vestiaires, Dost ouvrait la marque à bout portant (48e). Après l’heure de jeu, André Silva marquait à son tour de la tête pour le but du break (62e). L’Eintracht Francfort se dirigeait vers la victoire, et la réduction du score d’Ujah (86e) ne changeait rien. Victorieux 2-1, Kevin Trapp et ses coéquipiers prenaient la 6e place. L’Union Berlin restait 14e.

