Lors de cette 8e journée de Bundesliga, le Bayern Munich a finalement concédé le match nul sur la pelouse d’Augsbourg 2-2 dans les dernières minutes. Lewandowski et Gnabry avaient pourtant réussi à renverser la tendance mais Finnbogason a égalisé dans les arrêts de jeu. Toujours dans le haut du tableau, Leipzig et Wolfsbourg ont fait match nul 1-1.

Dans les autres rencontres, le Fortuna Düsseldorf a battu de justesse Mayence 1-0. Le Werder Brême et le Hertha se sont quittés sur un nul 1-1. Enfin, l’Union Berlin remonte à la 14e place grâce à sa victoire 2-0 sur Fribourg. Pour le choc de la journée, il faut attendre 18h30, et la rencontre entre le Borussia Dortmund et le leader Gladbach.

Les résultats du jour :

Augsbourg 2 - 2 Bayern Munich : Richter (1e), Finnbogason (90e+1) ; Lewandowski (14e), Gnabry (49e).

Fortuna Düsseldorf 1 - 0 Mayence : Hennings (82e).

Werder Brême 1 - 1 Hertha Berlin : Sargent (7e) ; Lukebakio (70e).

Union Berlin 2 - 0 Fribourg : Bülter (2e), Ingvartsen (84e).

RB Leipzig 1 - 1 Wolfsbourg : Werner (54e) ; Weghorst (82e).