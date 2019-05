Le Bayern Munich a repris sa marche en avant en Bundesliga, après son accroc de la semaine passée contre Nuremberg (1-1). Cet après-midi, les Bavarois se sont imposés contre la lanterne rouge Hanovre (3-1). Les hommes de Niko Kovac ont rapidement fait le break dans la partie, grâce à deux buts de Lewandowski (1-0, 27e) et Goretzka (40e), avant de se faire peur en seconde période, suite à la réduction de l’écart par Jonathas (2-1, sp. 51e), sur penalty, suite à une main peu évidente de Boateng dans la surface de réparation. Mais le buteur hanovrien s’est ensuite fait expulser pour deux cartons jaunes consécutifs (52e et 55e), ce qui a permis au Bayern de mettre un troisième but, grâce à Ribéry (3-1, 84e), et définitivement plier la rencontre. Au classement, Munich compte cinq points d’avance sur Dortmund, qui se déplace ce soir au Werder Brême (à 18h30), à deux journées de la fin du championnat.

Dans les autres rencontres de l’après-midi, on soulignera le match nul explosif entre le Borussia Mönchengladbach et Hoffenheim (2-2), deux équipes à la lutte pour les places européennes. Cela ne fait que deux victoires psour Gladbach sur les 12 dernières rencontres de championnat (6D, 4N), qui pointait à la 2e place au soir de la 19e journée. Wolfsbourg a de son côté fait une belle opération dans la course à l’Europe, grâce à sa victoire contre Nuremberg (2-0), qui permet aux Loups de grimper à la 6e place de la Bundesliga. Enfin, Stuttgart est désormais quasiment condamné à jouer les barrages de relégation en fin de saison, suite à sa défaite sur la pelouse du Hertha Berlin (3-1).

Les résultats des matches de 15h30.

Bayern Munich 3-1 Hanovre 96 : Lewandowski (27e), Goretzka (40e), Ribéry (84e) ; Jonathas (sp. 51e)

Borussia Mönchengladbach 2-2 Hoffenheim : Ginter (72e), Drmic (84e) ; Kaderabek (33e), Amiri (79e)

Wolfsbourg 2-0 Nuremberg : Klaus (38e), Tisserand (78e)

Hertha Berlin 3-1 VfB Stuttgart : Ibisevic (40e), Duda (45+1e), Kalou (67e) ; Gomez (70e)