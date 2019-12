Dix-septième et dernière journée de Bundesliga avant la trêve hivernale. Et cet après-midi, il y avait notamment le leader, le RB Leizpig, qui accueillait Augsbourg, installé en milieu de tableau avant le coup d’envoi de la rencontre. L’équipe de Julian Nagelsmann l’a finalement emporté 3-1. Rapidement, Niederlechner avait mis les visiteurs devant, mais Leipzig a fait la différence en deuxième période via Laimer (64e) et Schick (80e). Poulsen a plié la rencontre en toute fin de partie.

Les Roten Bullen confortent leur première place en attendant le résultat du match entre le Hertha Berlin et Gladbach. De son côté, le Bayern Munich accueillait Wolfsbourg et s’est imposé 2-0, avec un nouveau but de Joshua Zirkzee (86e), 18 ans seulement, en toute fin de match (86e) ! Son deuxième match en Bundesliga après avoir déjà frappé face à Fribourg ! Gnabry a ensuite plié les débats (89e). Schalke 04 n’a pas pu faire mieux qu’un 2-2 face à Fribourg, alors que le Bayer Leverkusen l’a emporté, en infériorité numérique, face à Mayence. Alario a donné la victoire aux siens à la 90e+3 !

Les résultats de l’après-midi

Leipzig 3 - 1 Augsbourg

Laimer (68e), Schick (80e), Poulsen (90e) - Niederlechner (8e)

Bayern Munich 2 - 0 Wolfsbourg

Zirkzee (86e), Gnabry (89e)

Mayence 0 - 1 Bayer Leverkusen

Alario (93e)

Cologne 1 - 0 Werder Brême

Cordoba (39e)

Schalke 04 2 - 2 Fribourg

Serdar (27e), Kutucu (80e) - Petersen (54e), Grifo (67e)