Gravement blessé lors de la finale retour de Copa Libertadores contre River Plate en décembre, Fernando Gago a décidé de mettre un terme à son contrat avec Boca Juniors. Le milieu de terrain international argentin (61 sélections), pas épargné par les pépins physiques au cours de sa carrière, pourrait même définitivement raccrocher les crampons. Si les intentions du joueur de 32 ans avaient filtré il y a un peu plus d’un mois, c’est aujourd’hui que Gago et Boca ont mis un terme à leur relation contractuelle. Formé au club de Buenos Aires, avant de rejoindre le Real Madrid en 2007, le milieu de terrain y était revenu en 2013, après une expérience à Valence.

Si tout était déjà convenu depuis jeudi, lors d’une réunion en présence des avocats des deux parties, la résiliation formelle du lien contractuel qui unissait le milieu originaire de Ciudadela à l’institution xeneize qui l’avait vu éclore a été officialisée. Lors de la dernière finale de la Copa Libertadores, face à River, Pintita avait subi une nouvelle déchirure du tendon d’Achille et l’on ignore aujourd’hui s’il rejouera à nouveau au football. Compte tenu des circonstances, un accord a été conclu avec Boca et il a été décidé de mettre fin au contrat du joueur. Fernando Gago poursuit sa convalescence avec son médecin personnel et à l’heure actuelle son avenir dans le football reste en suspens.