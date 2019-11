Aujourd’hui joueur de l’Impact de Montréal en Major League Soccer, Bojan Krkic ne serait pas contre un retour en Europe. Alors qu’il lui reste encore un an de contrat avec la franchise canadienne, il aimerait même découvrir la Ligue 1 d’après ce qu’il dit à Mundo Deportivo.

« Revenir en Liga ? Pour le moment, je n’exclus rien. Ça me plairait de jouer dans le championnat français. Je serais ravi, car c’est ce qui me manque en Europe. Mais tout dépend du moment sportif et personnel dans lequel vous vivez », a expliqué le joueur qui a déjà connu les terrains espagnols, italiens, allemands, néerlandais et anglais.