De retour sur le chemin de l’entraînement, les Girondins de Bordeaux ont officiellement donné le coup d’envoi de leur saison 2019/2020. A cette occasion, le club au scapulaire a dévoilé ses nouveaux maillots domicile et extérieur.

« PUMA Football a tenu à travers ce concept à exprimer son esprit #NewLevels qu’il insuffle dans chacune de ses campagnes actuelles et également à ses clubs partenaires. L’esprit Forever Faster de la marque accompagnera le club des Girondins pour la saison 2019/20 et PUMA a tenu à respecter aussi l’identité du club à travers deux designs distincts pour ces deux nouvelles tenues : Le maillot domicile est, comme souligné dans la vidéo, fidèle au légendaire scapulaire et se pare d’un bleu nuit qui offrira une simplicité et une élégance sur les terrains. Le maillot extérieur a pour nouveauté des rayures reprenant la forme du scapulaire, le tout sur un embasement de couleur blanche et crème. »

Nouvelle saison, nouveaux maillots, rejoignez la clameur de Bordeaux avec @pumafootball pic.twitter.com/EpJdPqAVQi — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 2 juillet 2019

