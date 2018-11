Après un début de saison canon avec les Girondins de Bordeaux (7 buts en lors des 9 premières journées de Ligue 1), François Kamano traverse une période de creux en ce moment, lui qui est muet depuis quatre rencontres en championnat. Une mauvaise passe justifiée par l’accumulation de matches (22 toutes compétitions confondues), mais également par une revalorisation de son bail qui tarde à venir, selon L’Équipe.

Sous contrat en Gironde jusqu’en juin 2020, le joueur et son club s’étaient mis d’accord sur une augmentation salariale, qui confirmerait son statut au sein de l’effectif. Néanmoins, les dirigeants semblent ne pas vouloir se presser et l’international guinéen (23 sélections, 5 buts) émarge toujours à 75 000 €. À titre de comparaison, Nicolas De Préville, habituel remplaçant, touche 110 000 € mensuels. Une situation qui pourrait l’amener à aller voir ailleurs, toujours d’après le quotidien sportif : un club chinois, un espagnol et un anglais ont manifesté un intérêt.