Victorieux (3-1) d’Amiens mercredi soir, les Girondins de Bordeaux abordent le choc face au PSG (match à suivre en direct sur notre live commenté) avec sérénité. Présent en conférence de presse, le défenseur central girondin Laurent Koscielny (34 ans) attend avec impatience la réception du champion de France. Une possibilité selon lui de jauger la progression du collectif bordelais.

« Paris va venir revanchard. Ils sont programmés pour gagner donc ils vont vouloir rectifier le tir après leur dernière rencontre. On est serein par rapport à nos derniers matches. On est motivés mais il faut rester humble et garder les pieds sur terre. Il faudra prendre du plaisir à défendre ensemble contre Paris, car il faudra beaucoup défendre contre eux », a notamment commenté l’ancien joueur d’Arsenal.

