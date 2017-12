Après avoir battu le Paris Saint-Germain, Strasbourg se rend ce vendredi à Bordeaux. Les Girondins, onzièmes du championnat, restent sur une défaite à Dijon. Autant dire que le club au scapulaire aura à cœur de se relancer devant son public. Mais ce sera, a priori, sans Malcom qui a été touché à la cheville lors du dernier match.

« Malcom est touché à la cheville, il souffre d’une entorse et il est très incertain pour vendredi. On verra comment ça évolue mais ça ne prend pas une belle tournure. (…) On préfère l’avoir avec nous. Après s’il ne joue pas, il ne joue pas. Je m’occupe de l’équipe qui doit jouer. Si je ne l’ai pas, je m’occupe autrement », a précisé Jocelyn Gourvennec en conférence de presse ce mercredi. Il manquera a priori le match de vendredi ainsi que le match de Coupe de la Ligue contre Toulouse selon Sud-Ouest.