Opposé aux Girondins de Bordeaux ce vendredi soir, l’Olympique Lyonnais a remporté les trois points grâce à un succès 3-2. Après la rencontre, Bruno Genesio a alors livré son sentiment sur ce match au micro de Canal + Sport : « c’est mérité je pense sur l’ensemble du match. On a eu un petit trou d’air qui a failli nous coûter cher mais je suis très satisfait du résultat et du contenu. (...) C’est une confirmation du match d’Angers. C’était un autre test ici parce Bordeaux avait été performant face aux équipes du Top 5. On est allé la chercher ensemble. (...) On verra ce qu’il se passe ce week-end, on a la réception de Lille le week-end prochain. Il fallait gagner, on a l’a fait. Maintenant, on va tranquillement regarder ce qu’il va se passer. »

Depuis l’annonce de son départ en fin de saison, le lendemain du revers à Nantes (1-2), les Gones ont enregistré deux victoires, face à Angers (2-1) et donc contre Bordeaux. Et le technicien rhodanien a fait preuve de franchise à ce sujet : « je sens qu’il y a un climat autour du club qui s’est assaini, et que c’est plus propice pour faire des performances que ce qu’on a pu vivre sur le match de Rennes ou de Dijon à domicile. C’est regrettable parce que je pense que ça n’aurait pas dû se passer comme ça mais le plus important, c’est ce qu’on a fait là. »