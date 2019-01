Auteur d’un excellent début de saison (9 buts et 6 passes décisives en 17 rencontres), Thorgan Hazard (25 ans) est en train de s’affirmer comme l’un des tout meilleurs joueurs de la Bundesliga. L’ailier gauche du Borussia Mönchengladbach arrive néanmoins en fin de contrat en 2020 et plusieurs formations (Séville, AS Roma, Inter, Borussia Dortmund, Bayern Munich ...) se sont montrées intéressées.

Quoi qu’il en soit un départ n’aura pas lieu cet hiver comme le rapporte Kicker. Interrogé, le principal intéressé s’est montré clair : « je ne quitterai pas le Borussia pendant le mercato d’hiver, ce n’est pas une option. Je resterai certainement jusqu’à la fin de la saison et je veux aider le Borussia à atteindre ses objectifs. » Troisième de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach vise une qualification en Ligue des Champions.