Ce vendredi, une réunion de crise est organisée par la Premier League en raison de l’épidémie de coronavirus. Du côté des clubs, on est sur le pied de guerre. C’est par exemple le cas à Bournemouth. Les Cherries viennent de publier un communiqué de presse.

« Bournemouth peut confirmer que cinq employés sont actuellement isolés car ils ont affiché des symptômes compatibles avec le COVID-19.Le gardien Artur Boruc, ainsi que quatre membres de l’équipe première, s’auto-isolent conformément aux directives du gouvernement et de la santé publique. Il s’agit d’une mesure de précaution car, à ce stade, aucun n’a été testé positif au coronavirus. Le club continue de suivre la situation de près et de prendre les mesures appropriées pour assurer le bien-être de ses employés et supporters ». D’autres nouvelles seront données régulièrement a annoncé Bournemouth.

#afcb can provide the following update on precautions taken in relation to COVID-19.https://t.co/EQrAKcOBcp

