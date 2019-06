Leonardo apprécie beaucoup le profil de Sandro Tonali (19 ans). Selon L’Equipe, une offre de 30 M€ est même déjà arrivée sur le bureau du président de Brescia mais celui-ci veut plus. La venue du PSG dans ce dossier ferait mécaniquement monter les enchères.

D’après le Corriere della Sera, le club italien espérerait 40 M€ pour son jeune milieu de terrain, sous contrat jusqu’en 2021. Massimo Cellino, le patron du club, n’exclut pas non plus de conserver son joueur une saison de plus grâce à la montée en Serie A.

