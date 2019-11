Si les chiffres ne mentent pas, Brésiliens et Argentins se retrouvent pour en découdre pour la 107e fois de l’Histoire ! C’est le King Saud University Stadium de Riyad, en Arabie Saoudite, qui est ce soir le théâtre de ce Superclásico « amical » entre les deux superpuissances du football sud-américain. Sur les 106 précédentes confrontations, la Seleção s’est imposée 42 fois, alors que l’Albiceleste l’a emporté à 38 reprises.

Pour ce match, Tite aligne un 4-3-3, avec une charnière composée de Thiago Silva et Eder Militão. Le trio Gabriel Jesus, Lucas Paqueta, Willian sera chargé de soutenir Roberto Firmino. En face, Lionel Scaloni s’appuie lui sur un 4-3-3, dans lequel on retrouve Leandro Paredes et Giovani Lo Celso au milieu et un trio d’attaque composé de Lucas Ocampos, Léo Messi et Lautaro Martinez !

Les compositions d’équipes :

Brésil : Alisson - Danilo, Eder Militão, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro, Arthur - Gabriel Jesus, Lucas Paqueta, Willian - Firmino

Argentine : Andrada - Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Paredes, Lo Celso - Ocampos, Messi, Lautaro