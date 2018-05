Arrivé lundi au centre d’entraînement de la Seleção, Neymar a foulé les pelouses d’entraînement dès ce mardi, après des tests physiques poussés. L’attaquant du Paris SG, absent des terrains depuis le 25 février et une blessure au 5e métatarse du pied droit, a même eu droit au jeu avec ballon.

Accompagné de Danilo et Gabriel Jesus, la star de la Canarinha s’est dégourdie les jambes et a retrouvé le contact avec le cuir sous le regard des journalistes de la Confédération Brésilienne de Football, qui n’ont pas manqué de publier une petite vidéo sur leurs réseaux sociaux. Visiblement, le Brésilien n’a ressenti aucune gêne. Bonne nouvelle pour Tite et les siens.