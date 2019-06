Bruno Genesio est sur le marché. L’entraîneur est à la recherche d’un nouveau challenge depuis son départ de l’Olympique Lyonnais, et l’étranger semble bien le tenter. Mais il a tout de même quelques conditions bien précises pour donner son accord à un club comme il l’a fait savoir à l’Equipe.

« Il y a aussi un aspect financier à prendre en considération. Je dois trouver ce projet qui puisse allier le challenge sportif, l’épanouissement personnel, mais aussi cette partie économique. Je n’ai pas de pudeur à le dire. Quand on est professionnel, on fait ce métier parce qu’on l’aime, qu’on est passionné, mais également pour l’argent. Ce n’est pas le critère prioritaire mais il doit rentrer en compte à un certain niveau, surtout quand on a ma trajectoire. Je prends le temps de la réflexion. Je peux rapidement embrayer sur un projet intéressant, mais je suis aussi prêt à prendre quelques mois de répit pour continuer à m’améliorer, aller voir d’autres coaches et peaufiner mes langues », a expliqué l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais.

