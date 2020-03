Juste avant d’impressionner tout l’OL, Bruno Guimarães s’était déjà mis du monde dans la poche lors du tournoi de qualification olympique en Colombie. Élu meilleur joueur du tournoi, le milieu de terrain brésilien de 22 ans a permis à son équipe de se qualifier pour la compétition qui aura lieu à Tokyo l’été prochain. Il espère d’ailleurs y participer, lui qui a été convoqué pour la première fois par la sélection brésilienne hier, mais ne sait pas encore si l’OL le libérera.

« On en a parlé, mais il n’y a rien d’arrêté. Ça a été une de mes demandes quand je suis venu ici, et je pense que le club l’a bien comprise. Nous avons encore du temps et, avec le coronavirus, on n’est même pas certains que ces compétitions auront lieu. Le principal pour le moment c’est de bien jouer et de gagner avec l’OL », explique le joueur dans un entretien accordé à L’Equipe ce samedi.