La course à la qualification au Mondial 2022 au Qatar démarre ce mois-ci pour le Brésil. La Seleção accueille la Bolivie, à l’Arena Pernambuco, près de Recife, le 27 mars, puis se déplace au Pérou, à Lima, le 31 mars, dans le cadre du début des éliminatoires. Depuis le siège de la Confédération Brésilienne de Football à Rio de Janeiro, Tite a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour ces deux rendez-vous déjà importants pour la Canarinha.

Chez les portiers, pas de surprise, en l’absence d’Alisson blessé, Ederson et Weverton seront du voyage. Pour le poste de n° 3, le sélectionneur auriverde a accordé sa confiance à Ivan, jeune gardien de Ponte Preta, qui avait notamment impressionné Neymar aux entraînements lors des derniers rassemblements. En défense, on retrouve notamment les deux Parisiens Thiago Silva et Marquinhos, ainsi qu’un ancien Rouge-et-Bleu Daniel Alves.

On notera aussi la première convocation du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais Bruno Guimarães (22 ans), auteur de quatre premières sorties remarquées avec les Gones depuis son arrivée en provenance de l’Athletico Paranaense. « Il a fait un super championnat avec l’Athletico, on l’a suivi la saison passée pour connaître son profil. On l’a vu aussi avec les Espoirs. Ses débuts avec Lyon ont confirmé tout ça », a confié le sélectionneur brésilien. Soulignons enfin la présence de trois joueurs de Flamengo Bruno Henrique, Everton Ribeiro et Gabigol.

La liste :

Gardiens : Weverton (Palmeiras), Ederson (Manchester City), Ivan (Ponte Preta) ;

Défenseurs : Marquinhos (Paris SG), Thiago Silva (Paris SG), Daniel Alves (São Paulo), Eder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) ;

Milieux : Casemiro (Real Madrid), Arthur (FC Barcelone), Fabinho (Liverpool), Philippe Coutinho (Bayern Munich), Bruno Guimarães (Olympique Lyonnais), Everton Ribeiro (Flamengo) ;

Attaquants : Neymar (Paris SG), Roberto Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton), Gabigol (Flamengo), Everton (Grêmio), Bruno Henrique (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City).