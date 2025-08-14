Les grandes révélations du flop Reinier sur son échec au Real Madrid

Il devait être le nouveau talent brésilien du Real Madrid. Après les paris réussis Vinicius Junior et Rodrygo Goes, le Real Madrid déboursait 30 millions d’euros à l’hiver 2020 pour signer le jeune Reinier alors âgé de 18 ans. Un choix intéressant puisque le jeune joueur natif de Brasilia sortait d’une saison intéressante avec Flamengo (15 matches, 6 buts et 2 passes décisives) où il avait gagné la Copa Libertadores. Prêté deux années au Borussia Dortmund pour grandir tranquillement, le Brésilien va déchanter et ce sera le début de la catastrophe pour le vainqueur des Jeux Olympiques 2020. Prêté ensuite à Girona, Frosinone et Grenade, il ne convaincra jamais sur la durée, perdant à chaque fois sa place de titulaire et connaissant parfois des pépins physiques.

C’est donc librement, qu’il vient de rejoindre un club historique du Brésil, l’Atlético Mineiro jusqu’en décembre 2029. Un contrat long pour se relancer pour Reinier qui reste encore très jeune. Et avec le 10e du championnat brésilien, le principal intéressé entend se relancer comme il l’a expliqué lors de sa présentation : «je me suis aussi beaucoup entraîné pendant les vacances. J’ai fait un peu de préparation en Espagne. Je pense pouvoir aider l’équipe, c’est mon objectif principal ici. Aider l’équipe, retrouver mon meilleur niveau. Être heureux et confiant pour aider l’Atlético Mineiro et moi-même. J’y crois. J’ai 23 ans et, comme je l’ai dit, c’est bien d’être heureux et de retrouver confiance. C’est important. Je peux rebondir.»

Reinier veut oublier son échec merengue

Optimiste dans le fait de trouver un cadre idéal pour se relancer, il a pu compter sur l’appui de Paulinho. Autre grand espoir du football brésilien qui a remporté les JO 2020 avec Reinier, cet ailier de 25 ans avait rejoint le Bayer Leverkusen à l’été 2018 à sa majorité. Néanmoins cette expérience s’était mal passée et il a rebondi à l’Atlético Mineiro puis Palmeiras et a ainsi pu découvrir la sélection brésilienne en novembre 2023. «Paulinho m’a même envoyé un message disant qu’il était très heureux ici. Je pense donc que, c’est sûr, quand un joueur a du temps de jeu, qu’il enchaîne les matchs, il retrouve confiance» a confié Reinier. Un exemple qu’il veut imiter afin de pouvoir devenir le joueur qui était attendu à son départ de Flamengo. Le club de Rio de Janeiro le considérait au même niveau que Vinicius Junior ou encore Lucas Paqueta à l’époque.

Reinier est aussi revenu sur son parcours chaotique : «quand je suis arrivé au Real Madrid, je savais déjà que je serais prêté et que je passerais six mois avec l’équipe B. La place d’étranger était déjà prise. Puis la pandémie a frappé, ce qui était très différent, et j’ai été absent pendant trois mois. Le prêt au Borussia Dortmund a suivi peu après, mais ça n’a pas marché. À 18 ans, je déménageais dans un autre pays, une autre culture. Cela a beaucoup contribué. Je ne dis pas que j’ai été injustement traité ou que je n’ai pas eu d’opportunités. Un joueur que le club achète pour cinq saisons et qui n’a pas d’entraînement de pré-saison, je trouve ça étrange. Mais c’est du passé. À Gérone, dès mon arrivée, j’étais titulaire. Malheureusement, je me suis blessé. J’ai fait quatre bons matchs. Au Brésil, on ne suit pas les petites équipes. En Italie, j’ai aussi bien joué. Malheureusement, je me suis blessé.» Loin de ses galères madrilènes et européennes, l’ancienne pépite Reinier tentera d’enfin lancer la carrière qui lui était promise.