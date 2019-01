Leader de Bundesliga, le Borussia Dortmund recevait Hanovre et avait l’occasion de mettre la pression sur son plus proche poursuivant, le Bayern Munich. Loin d’être impressionnants en début de partie, les Marsupiaux ont mis l’intensité suffisante dans cette partie et ont fait dérailler une faible équipe d’Hanovre. Rapidement, Achraf Hakimi s’appuyait sur Raphaël Guerreiro et ouvrait le score d’une frappe limpide (24e). Le Marocain enfilait ensuite le costume de passeur et permettait à Marco Reus de doubler la mise (60e). Dans la foulée, Mario Götze concluait un petit festival de Jadon Sancho (62e) et Raphaël Guerreiro y allait de son but (67e). Marvin Bakalorz réduisait ensuite le score (87e) et Axel Witsel marquait pour Dortmund (90e +1). Avec cette victoire 5-1, les hommes de Lucien Favre prennent provisoirement 9 points d’avance sur le Bayern Munich. Ils réalisent le meilleur résultat de leur histoire après 19 journées. Hanovre reste 17e.

Longtemps mis en échec par Augsbourg, le Borussia Mönchengladbach a manqué un penalty juste avant la pause (44e) mais Oscar Wendt (78e) et Patrick Herrmann (90e +3) ont permis aux siens de s’imposer 2-0. Les Poulains sont troisièmes et reviennent à hauteur du Bayern Munich. Hoffenheim de son côté se déplaçait sur la pelouse de Fribourg. Les joueurs de Julian Nagelsmann prenaient l’avantage grâce à Joelinton (19e) mais Lucas Holer égalisait avant la mi-temps (42e). Andrej Kramaric inscrivait deux buts coup sur coup (59e et 72e) avant que Florian Niederlechner (77e) maintienne le suspense. Kerem Demirbay (86e) s’est chargé d’assurer la victoire 4-2 de son équipe. Le Bayer Leverkusen remonte à la 9e place suite à sa victoire face à Wolfsbourg (3-0) tandis que Mayence s’impose sans trembler face à la lanterne rouge Nuremberg (2-1).

Les matches de l’après-midi :

Borussia Dortmund 5-1 Hanovre : Achraf Hakimi (24e), Marco Reus (60e), Mario Götze (62e), Raphaël Guerreiro (67e) et Axel Witsel (90e +1) pour le Borussia Dortmund ; Marvin Bakalorz (87e) pour Hanovre

Fribourg 2-4 Hoffenheim : Lucas Holer (42e) et Florian Niederlechner (77e) pour Fribourg ; Joelinton (19e), Andrej Kramaric (59e sp et 72e) et Kerem Demirbay (86e) pour Hoffenheim

Mayence 2-1 Nuremberg : Daniel Brosinki (12e) et Robin Quaison (73e) pour Mayence ; Georg Margreitter (43e) pour Nuremberg

Mönchengladbach 2-0 Augsbourg : Oscar Wendt (78e) et Patrick Herrmann (90e +3) pour le Borussia Mönchengladbach

Wolfsbourg 0-3 Bayer Leverkusen : Kai Havertz (45e sp), Kevin Volland (62e) et Julian Brandt (88e) pour Leverkusen