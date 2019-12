La quatorzième journée de Bundesliga offrait un duel de promus entre d’un côté l’Union Berlin et de l’autre le FC Cologne. À domicile, le club de la capitale allemande est bien rentré dans la rencontre grâce en grande partie à son attaquant suédois Sebastian Andersson. Sur un corner botté par Christopher Trimmel, ce dernier ouvrait le score d’un coup de casque rageur (33e).

Au retour des vestiaires, Sebastian Andersson doublait la mise en bénéficiant d’un bon ballon en profondeur de Christian Gentner. Il effaçait le gardien et croisait sa frappe vers le but vide (50e). Solide, l’Union Berlin s’impose 2-0 et remonte à la dixième place. Le club est-allemand compte sept points d’avance sur le barragiste et onze sur le premier relégable, le FC Cologne.