En ouverture de la 7e journée de Bundesliga, le Hertha Berlin recevait le Fortuna Düsseldorf au stade Olympique de Berlin. Et ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score les premiers par l’intermédiaire de Rouwen Hennings (32e), l’attaquant de 32 ans a inscrit son troisième but de la saison.

Mais c’est un autre vétéran qui lui a répondu. Vedad Ibisevic (35 ans) a égalisé à la 37e avant que Javairo Dilrosun (44e) ne double la mise juste avant la mi-temps. En seconde période, c’est Vladimir Darida (62e) qui a donné un avantage définitif à la Vieille Dame. Au final, le Hertha stoppe l’hémorragie en s’imposant 3 buts à 1 et pointe à la 10e place (10 pts). Le Fortuna est lui 14e et s’enfonce un peu plus (4 pts).

