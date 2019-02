Actuellement au pied du podium en Bundesliga, Leipzig (4e au coup d’envoi) avait l’occasion de revenir à un petit point du Borussia Mönchengladbach, en cas de victoire sur la pelouse de Stuttgart (16e). Et les hommes de Ralf Rangnick n’ont pas manqué cette occasion de mettre la pression sur les Fohlen, en s’imposant 3-1. Poulsen ouvrait les hostilités en marquant son onzième but de la saison en championnat (1-0, 06e), mais Stuttgart égalisait peu de temps après par l’intermédiaire de Zuber (1-1, 16e), sur penalty. Leipzig marquait ensuite par deux fois en seconde période, avec des buts de Sabitzer (2-1, 68e) et Poulsen encore (3-1, 74e). Grâce à ce précieux succès, Leipzig compte 41 points, soit un de moins que Mönchengladbach, en attendant le déplacement de ces derniers sur la pelouse de Francfort demain (à 15h30). Stuttgart reste de son côté englué à la 16e place, synonyme de barrages pour le maintien en fin de saison.

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Wolfsbourg (7e au coup d’envoi) a fait une belle opération en s’imposant largement à domicile contre Mayence (3-0), gagnant ainsi deux places au classement. Hoffenheim (9e au coup d’envoi) aussi a grimpé de deux places en Bundesliga, grâce à son succès 3-0 à la PreZero Arena contre Hanovre (17e). Enfin, Schalke 04 (14e) ne s’est pas beaucoup rassuré avant d’accueillir Manchester City mercredi en Ligue des champions, puisque leur opposition contre Fribourg (13e) s’est terminée sur un score nul et vierge 0-0, avec une expulsion de chaque côté (Serdar (42e) pour Schalke, Günter (90+2e) du côté de Fribourg).

Les résultats des matches de 15h30

VfB Stuttgart 1-3 RB Leipzig : Zuber (sp. 16e) ; Poulsen (06e, 74e), Sabitzer (68e)

Wolfsbourg 3-0 Mayence : Arnold (04e), Weghorst (sp. 69e), Knoche (77e)

Hoffenheim 3-0 Hanovre 96 : Joelinton (05e), Belfodil (14e), Demirbay (80e)

Schalke 04 0-0 Fribourg