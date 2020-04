Nul doute que Jadon Sancho (20 ans), la nouvelle star montante du football anglais et européen, animera le mercato estival 2020. Son départ du Borussia Dortmund semble inévitable cet été et tout porte à croire que le natif de Londres va retourner dans son pays, en Angleterre, 3 ans après avoir quitté Manchester City pour rejoindre le club de la Ruhr. Manchester United semble tenir la corde face à des concurrents de taille tels que Chelsea, Liverpool ou encore Manchester City.

Selon les indiscrétions du Sun outre-Manche, l’attaquant des Three Lions (11 sélections, 2 buts) a fait de la Ligue des Champions sa priorité pour la saison prochaine. Jadon Sancho veut disputer la plus prestigieuse des compétitions et cette volonté sera déterminante dans le choix de sa future équipe. La Premier League est actuellement suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus et l’issue de la saison est toujours incertaine. Chelsea pointe actuellement à la 4e place du championnat, avec 3 unités d’avance sur ses poursuivants, les Red Devils. Peu importe l’identité de sa future formation, elle devra débourser une somme colossale (au moins 100M€) pour s’attacher les services de la nouvelle star anglaise.