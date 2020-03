Jadon Sancho (19 ans) sera l’un des principaux acteurs du prochain mercato estival. Auteur d’une saison de très haut niveau sous les couleurs du Borussia Dortmund, l’international anglais a déjà trouvé le chemin des filets à 14 reprises et distillé 15 passes décisives en Bundesliga. Il a d’ailleurs donné la victoire aux siens samedi, contre Fribourg (1-0). Sur la scène européenne, le protégé de Lucien Favre réalise également des prouesses (2 buts, 2 offrandes) avec notamment une excellente prestation lors de la victoire du club de la Ruhr face au PSG, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Pisté par de nombreux cadors anglais, comme Chelsea, Liverpool, Manchester City ou encore Manchester United, qui semble tenir la corde dans ce dossier, Jadon Sancho, sous contrat avec les Jaune et Noir jusqu’en juin 2022, a assuré ne pas porter d’attention à ces rumeurs : « je ne regarde pas vraiment ce genre de choses. Je suis juste concentré sur mon équipe et je prends les matches les uns après les autres. C’est la chose la plus importante pour moi maintenant », a confié l’Anglais dans des propos rapportés par le Daily Mail. Langue de bois ou honnêteté ? Quoiqu’il arrive, le BvB devrait réaliser une belle plus-value en cas de vente de Sancho l’été prochain. Le numéro 7 de l’actuel 3e de Bundesliga avait rejoint l’Allemagne en 2017 en provenance de Manchester City, contre un chèque de moins de 8M€.