Auteur d’une seule victoire sur ses quatorze derniers matches de Ligue 1, le Stade Malherbe de Caen voulait retrouver le goût du succès ce samedi face à Nice, trois semaines après avoir battu l’AS Monaco. Et sur la pelouse de l’Allianz Riviera, le club normand a empoché les trois points grâce à une réalisation d’Alexander Djiku (1-0). Une victoire très importante pour le SMC en vue du maintien. Et Rolland Courbis est revenu sur ce match au micro de Canal +.

« On s’accroche, on en a le mérite parce que rien ne nous a été épargné, ce qui est logique. (...) Même si on nous pense KO, on ne l’est pas encore. Dijon vient de prendre sept points en trois matches, ils ont profité des Lyonnais qui étaient au bord du suicide quand ils ont gagné 3-1. Maintenant, on va s’expliquer pendant deux semaines avec nos deux copains du maintien : Dijon chez nous et Guingamp là-bas », a lâché le technicien âgé de 65 ans.