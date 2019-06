Les Lions Indomptables ne sont plus en grève. En conflit avec la Fédération Camerounaise de Football sur des primes non versées notamment, ces derniers ont obtenu gain de cause. Un accord a été trouvé entre les deux parties sur le montant des primes de participation à la CAN révèle RMC Sport vendredi. Les hommes de Clarence Seedorf vont donc participer à la compétition qui se déroule en Egypte du 21 juin au 19 juillet.

Ce vendredi, Gaëtan Bong, Eric Choupo-Moting et Carlos Kameni ont été reçus par le ministre des sports sans pour autant aboutir sur un accord. Ainsi, plus de 30 000 euros avaient été versés à l’ensemble du groupe, mais ce dernier attendait davantage. Les tractations se sont poursuivies en présence de Samuel Eto’o médiateur exceptionnel, et un accord a finalement été scellé. Le Cameroun disputera bien son premier match de la CAN 2019 mardi prochain face à la Guinée-Bissau.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10