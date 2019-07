Premier qualifié dans le groupe F, le Cameroun affronte le Bénin, qui a encore toutes ses chances de rejoindre les huitièmes de finale de la CAN. Les Lions Indomptables (1er, 4 points) devront s’appliquer à ne pas perdre, car le 3e du groupe F affrontera à coup sûr le Maroc au tour suivant. À la même heure, l’autre rencontre du groupe mettra aux prises le Ghana (2e, 2 pts) et la Guinée-Bissau (4e, 1 pt), dans un groupe ouvert, dans lequel les quatre équipes peuvent encore rejoindre les huitièmes de finale.

Pour ce match de la 3e journée de la phase de poules, Clarence Seedorf opte pour un nouveau onze et un nouveau dispositif. Onana est toujours dans le but. En défense, Fai reste à droite, alors que la charnière est aujourd’hui composée d’Oyongo et Ngadeu, Yaya Banana retrouvant le côté gauche. Au milieu du 4-3-3, Zambo et Djoum entourent Kounde. Devant, le capitaine Choupo Moting est de retour, aligné à gauche, alors qu’Ekambi sera lui à droite et que Stéphane Bahoken est pour la première fois titulaire en pointe. De son côté, après deux matches nuls (2-2 face au Ghana, 0-0 face à la Guinée-Bissau), Michel Dussuyer choisit de révolutionner son effectif. Changement de gardien avec l’entrée d’Allagbé, de latéral gauche avec la présence de Kiki à la place d’Imorou. Au milieu Mama accompagne Sessegnon et Adeoti alors que devant Djigla et Dossou font leur apparition aux côtés de Mounié.

Les compositions d’équipes :

Bénin : Allagbé - Kiki, Verdon, Adenon, Barazé - Adeoti, Mama, Sessegnon - Djigla, Dossou et Mounié

Cameroun : Onana - Fai, Oyongo, Ngadeu, Yaya - Zambo, Kunde, Djoum - Toko Ekambi, Bahoken, Choupo Moting

