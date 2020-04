L’Argentine n’est pas épargnée par le coronavirus. Là-bas, le football est également à l’arrêt. Les joueurs sont eux sollicités par les médias locaux. Sur la chaîne argentine America TV, Carlos Tévez a évoqué la situation sanitaire actuelle, et proposé son aide. « Je me mets à la disposition du gouvernement et du club (Boca Juniors, ndlr) pour aider, pour être là. Je n’aime pas fantasmer les choses, parce que quand on aide, c’est avec le cœur. Ce n’est pas pour être dans une vidéo. Dans ces cas-là, il faut se taire et agir. Je me mets à la disposition du club, quitte à servir des repas dans une soupe populaire ». Allant même plus loin, en appelant les joueurs les mieux payés de la planète à renoncer à leur salaire pour plusieurs mois.

« Le footballeur peut vivre six mois, un an. Il n’est pas désespéré de vivre au jour le jour avec des enfants, de devoir quitter sa maison à 6 heures du matin et de revenir à 7 heures du soir pour nourrir la famille. Nous ne sommes pas des exemples dans ce cas-là, mais dans d’autres nous pouvons l’être. Nous devons être là et aider, être dans les soupes populaires. Il est facile pour nous de parler depuis la maison, sachant que j’ai de la nourriture pour mes enfants. Mais les personnes désespérées, qui ne peuvent pas bouger et qui, si elles quittent la maison, sont emmenées en prison, voilà ce qui est inquiétant », a déclaré l’attaquant argentin, particulièrement investi.