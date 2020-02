Depuis hier soir, on connaît les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de France 2020 : le Stade Rennais, le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne. Le choc sera bien entendu la rencontre entre les Gones et les Parisiens, tandis que les Verts recevront les Bretons tenants du titre.

Il ne restait plus qu’à connaître la programmation de ces deux rencontres. C’est désormais chose faite. Selon L’Equipe, l’affiche OL-PSG se jouera le mercredi 4 mars à 21h10. Enfin, le duel Saint-Etienne-Rennes aura lieu le lendemain (jeudi 5 mars) à 20h55.